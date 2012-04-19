Приглашаем 21 апреля на ипотечную субботу в Подмосковье

21 апреля с 10:00 до 17:00 Райффайзенбанк совместно с компаниями ОАО «ХК ГВСУ-Центр», ООО «Мега-Мечта» и ООО «Русинвест» проводит специальную акцию под названием «Ипотечная суббота» на территории объектов компаний.



В этот день на территории объектов официальные представители банка встретятся с клиентами и ответят на все интересующие их вопросы по недвижимости. Во время проведения ипотечной субботы у клиентов будет возможность заключить договор бронирования понравившегося объекта, а специалисты Райффайзенбанка предложат им особые условия по ипотечному кредитованию.



Клиенты смогут получить консультацию по строящимся объектам, ознакомиться с предложениями компаний-партнеров, получить консультацию по ипотеке, заполнить анкету для банка и получить предварительное решение по ипотечному кредиту.



Акция проводится по адресам:

- МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, вл.79;

- МО, г. Котельники, мкр-н «Парковый»;

- МО, г. Балашиха, мкр-н им. Гагарина, ЖК «Лесной Городок»;

- МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 25Б;

- МО, Красногорский р-н, д. Глухово.

