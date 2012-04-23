Пожалуйста, обратите внимание на расписание работы отделений и филиалов банка в период праздничных дней в мае 2012 года:
28 апреля, 5 мая и 12 мая — рабочие дни в соответствии со стандартным графиком работы подразделений банка.
29 апреля — подразделения банка работают по графику субботы.
6 мая — подразделения банка работают по графику субботы.
30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая — выходные дни.
Список региональных подразделений банка, работающих 29 апреля, а также список отделений, работающих по субботам, можно посмотреть на сайте банка здесь: http://www.raiffeisen.ru/retail/notice/index.php?id28=20840
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