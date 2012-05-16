Райффайзенбанк предлагает компаниям с годовой выручкой до 40 млн рублей воспользоваться овердрафтом — новым продуктом в программе кредитования малого бизнеса. Овердрафт является упрощенным способом краткосрочного кредитования и предоставляется автоматически при недостатке средств на расчетном счете клиента. Ранее данный продукт был доступен только компаниям с годовой выручкой более 40 млн рублей, а теперь его могут получить компании малого бизнеса по упрощенной процедуре.
Лимит овердрафтного кредитования для существующих клиентов банка составляет до 1,2 млн рублей, а для клиентов, не имеющих счета в банке, до 900 000 рублей. Срок предоставления овердрафта – один год. Предоставление залога не требуется.
Процентная ставка по данному продукту определяется согласно утвержденным тарифам: для существующих клиентов — от 17%, для новых клиентов — от 18%.
Для того чтобы воспользоваться овердрафтом и установить кредитный лимит, клиентам банка достаточно заполнить анкету. Остальным компаниям дополнительно потребуется предоставить справку об оборотах по счетам в другом банке, а после получение решения – открыть расчетный счет в Райффайзенбанке. Решение по заявке принимается в течение 1 рабочего дня.
Данный продукт предоставляется по упрощенной процедуре и минимальному пакету документов. Более подробную информацию можно получить в офисах банка и на официальном сайте http://www.raiffeisen.ru/business/circulating/
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