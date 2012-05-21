Райффайзенбанк и ЖК «Мечта» предлагают совместную программу ипотечного кредитования

Райффайзенбанк и ООО «Мега-Мечта» объявляют о сотрудничестве в рамках ипотечного кредитования первичного и вторичного рынков жилья.



В рамках совместно разработанной программы кредитования физических лиц, приобретающих квартиры в строящихся и построенных домах жилого комплекса «Мечта», кредит выдается в рублях и долларах США, сроком от 1 года до 25 лет. Максимальный размер кредита зависит от валюты кредита и достигает 85% от стоимости приобретаемого жилья. Минимальная процентная ставка по кредиту в рублях составляет 12,5% годовых, в долларах - 9% годовых.



Программа разработана для комплекса «Мечта», который строится в Дмитровском районе Московской области. Реализация объектов в комплексе ведется в строгом соответствии с 214-ФЗ, заключаются договора долевого участия.

