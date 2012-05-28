Друзья! С 1 по 6 июня страховая компания «Райффайзен Лайф» приглашает вас принять участие в творческом конкурсе для детей и их родителей, посвященном Международному дню защиты детей.
Поделитесь лучшими фотографиями вашей семьи и выиграйте приз — зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D, с которым вы сможете запечатлеть самые важные события из жизни вашего малыша!
Для участия в конкурсе в период его проведения оформите и оплатите программу накопления и финансовой защиты «Райффайзен Перспектива» или «Райффайзен Киндер» в любом отделении Райффайзенбанка и принесите в отделение фотографию вашего ребенка или всей вашей семьи на тему «Моя семья — моя защита!».
Работа победителя в течение недели будет украшать главную страницу сайта http://www.raiffeisen-life.ru!
Подробнее об условиях творческого конкурса: http://bit.ly/KVTftq
Комментарии 0