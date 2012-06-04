Порекомендуйте вашим друзьям, близким и знакомым обратиться в Райффайзенбанк и получите в подарок 1 000 рублей на ваш текущий счет! Общая сумма вознаграждения не ограничена!
У держателей кредитных карт Visa Gold Travel/ Visa Platinum Premium Travel в рамках данной акции появляется возможность накопить мили ещё быстрее!
5 000 бонусных миль получает держатель кредитной карты Visa Gold Travel/ Visa Platinum Premium Travel, по рекомендации которого Другом оформлен кредит наличными или кредитная карта и выполнены следующие условия:
– по кредиту наличными: Другом инициировано зачисление кредита не позднее, чем в месяце, следующем за месяцем оформления заявления;
– по кредитной карте: Другом совершено не менее одной расходной, безналичной операции не позднее, чем в месяце, следующем за месяцем оформления заявления.
При обращении в Райффайзенбанк у ваших Друзей появится отличная возможность:
– оформить кредит наличными на выгодных условиях — по ставке 18,9% годовых*;
– открыть кредитную карту с 50% скидкой* на комиссию за годовое обслуживание;
– при оформлении Другом карты Visa Gold Travel/Visa Platinum Premium Travel, Друг также получает 5 000 бонусных миль, при условии совершения первого бронирования туристических услуг на сайте iGlobe.ru на сумму не менее 10 000 рублей*.
Для участия в акции вашему другу достаточно прийти в любое отделение банка и при подаче заявления на кредит или кредитную карту сообщить специалисту банка, что обратились по вашей рекомендации.
В случае оформления другом иного, не кредитного продукта - и вы, и Друг получите полезный подарок — стильный фирменный зонт.
Участвуйте и получайте подарки уже сейчас!
* только для клиентов, обратившихся по рекомендации от держателя кредитной карты Visa Gold Travel/ Visa Platinum Premium Travel
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами акции: http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/retail/creditcard/pravila_podar
Комментарии 0