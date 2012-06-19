Автомобиль для держателей карт Visa Райффайзенбанка

Уважаемые держатели кредитных и дебетовых карт Visa Райффайзенбанка! До 15 июля 2012 года вы можете выиграть автомобиль.



В акции принимают участие клиенты, совершившие в данный период безналичные операции по кредитным и дебетовым картам Visa на общую сумму не менее 20 000 рублей. Победитель получит сертификат на автомобиль Chevrolet Cruze у официального дилера.



Определение победителя осуществляется 10 августа 2012 года путем случайного выбора среди клиентов, выполнивших условия акции.



С информацией об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве сертификатов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте Райффайзенбанка: www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/#43=24330

