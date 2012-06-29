Улучшенные условия автокредитования от Райффайзенбанка и Volvo Cars

С 1 июля Райффайзенбанк снижает ставку по автокредитам на новые автомобили марки Volvo в рамках совместной специальной программы «Volvo Car Кредит».



Теперь клиент может получить автокредит с пониженной процентной ставкой в 10,9% годовых в рублях при сроке кредитования 1 год и первоначальном взносе не менее 60% от стоимости автомобиля.



Процедура получения кредита максимально упрощена: достаточно всего 2 документа – паспорт и водительское удостоверение. Также возможно включение стоимости полиса КАСКО в сумму кредита.

