Мы ввели упрощенный подход к кредитованию малого бизнеса. При использовании новой процедуры упрощаются процессы проведения сделки, а также сокращаются сроки рассмотрения заявки на кредит.
При использовании упрощенного подхода компания предоставляет банку сокращенный пакет документов и может получить решение по заявке в течение недели. Основными факторами для применения данного подхода при кредитовании будут являться: опыт работы компании-заемщика на рынке, приемлемая кредитная нагрузка, а также устойчивые финансовые показатели.
Максимальная сумма кредитного лимита, предоставляемого по такой системе, составляет 20 млн рублей. Данная процедура может быть использована при заявке на любые кредитные продукты банка для клиентов малого бизнеса.
Более подробно о кредитовании малого бизнеса – на сайте банка http://www.raiffeisen.ru/business/
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