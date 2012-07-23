Друзья, мы улучшаем условия ипотечного кредитования. Для всех категорий клиентов минимальная ставка по ипотечному кредиту снижена на 0,5 – 2% в зависимости от программы.
Минимальная ставка 12% действительна при сроке кредитования до 5 лет и первоначальном взносе от 50% стоимости объекта.
Ставка применяется для всех ипотечных программ банка (кредиты на покупку недвижимости на вторичном рынке, покупка недвижимости на первичном рынке (после регистрации права собственности), приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности, рефинансирование).
ЗАО «Райффайзенбанк» не взимает комиссии за выдачу ипотечного кредита.
«Ипотека является одним из наиболее интересных для банков сегментов розничного кредитования, что связано с оптимальным соотношением риска и доходности от размещения денежных средств в ипотечные займы. В связи с этим Райффайзенбанк стремится максимально расширить и оптимизировать предложение в ипотечном кредитовании: мы не только снизили минимальную процентную ставку, но и отменили требование к минимальной сумме досрочного погашения кредита», - отметил Андрей Степаненко, заместитель председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания физических лиц.
Более подробно с условиями предоставления ипотечного кредита в ЗАО «Райффайзенбанк» можно ознакомиться на http://www.raiffeisen.ru/retail/mortgageloans/
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