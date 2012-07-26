Райффайзенбанк предлагает клиентам оформить кредитную карту всего по одному документу – паспорту гражданина РФ.
Предложение распространяется на все кредитные карты банка. Это может быть как «Наличная карта», так и карта «Покупки в плюс» и кобрендовые проекты. Кредитный лимит по карточкам, выпущенным в рамках данной программы, составляет от 15 000 до 150 000 рублей. При оформлении карты по одному документу сохранены стандартные тарифы банка и процесс подачи заявки.
Срок действия карты – три года, далее карта перевыпускается автоматически.
Более подробно с условиями оформления кредитных карт можно ознакомиться на http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard
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