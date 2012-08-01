С 1 по 31 августа Райффайзенбанк снижает ставки по ипотечным программам на 0,5%.В указанный период клиенты банка могут оформить ипотечный кредит по ставке от 11.5%. Снижение ставок действительно для всех ипотечных программ Райффайзенбанка (кредиты на покупку недвижимости на вторичном рынке, покупка недвижимости на первичном рынке (после регистрации права собственности), приобретение недвижимости под залог квартиры в собственности, рефинансирование).Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Райффайзенбанке можно ознакомиться по ссылке: