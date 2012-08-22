Сегодня у нас стартует совместная акция с платежной системой VISA для держателей карт категорий VISA Gold и Platinum - «Встречаем деньгами».
Участники, расплатившиеся в период действия акции за границей на максимальную сумму, получают шанс вернуть часть потраченных денег обратно. Первые 75 человек, совершившие покупки за рубежом на наибольшую сумму (превышающую 100 000 рублей), получают 10% от потраченной суммы обратно на счет (но не более 20 000 рублей). Первые 100 человек, совершившие покупки за рубежом на наибольшую сумму в интервале от 40 000 до 100 000 рублей, получают 4% от потраченной суммы обратно на счет.
Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться, отправив SMS-сообщение (в рамках услуги Raiffeisen MOBILE) с текстом TRAVEL на короткий номер 7243.
Акция продлится до 20 октября.
Более подробно об условиях акции на http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/#43=24790
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