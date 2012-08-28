Минимальная ставка по потребительскому кредиту снижена на 0,9 – 2% в зависимости от категории клиентов.
- Для клиентов, получающих заработную плату на счет в Райффайзенбанке, процентная ставка по потребительским кредитам теперь составляет 16,9%.
- Сотрудники компаний, являющихся корпоративными партнерами Райффайзенбанка, могут воспользоваться ставкой от 17,9%.
- Для прочих категорий клиентов процентная ставка варьируется от 20,5% до 23,5%. При этом для постоянных клиентов с хорошей кредитной историей Райффайзенбанк предлагает более выгодные условия кредитования.
Кроме того, увеличена максимальная сумма кредита для зарплатных клиентов банка, а также клиентов, получивших предодобренное предложение по потребительскому кредиту.
Более подробно с условиями предоставления потребительского кредита в ЗАО «Райффайзенбанк» можно ознакомиться на официальном сайте http://www.raiffeisen.ru/retail/consumerloans/
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