Процентная ставка по оборотным и инвестиционным кредитам на суммы до 60 млн рублей сроком до 10 лет для новых заемщиков сегмента малого бизнеса снижена на 2%. Кроме того, для данной категории компаний Райффайзенбанк не взимает комиссию за открытие кредитных лимитов.
Напомним, что Райффайзенбанк постоянно совершенствует набор банковских услуг для малого бизнеса. В частности, недавно был запущен новый бизнес-кредит без залога в сумме до 5 млн рублей на срок до 5 лет по упрощенной процедуре рассмотрения.
Более подробно с условиями кредитования компаний малого бизнеса можно ознакомиться на официальном сайте ЗАО «Райффайзенбанк» http://www.raiffeisen.ru/business/
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