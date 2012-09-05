Оплачивая покупки картами MasterCard PayPass® в период c 1 сентября по 31 октября, клиенты Райффайзенбанка могут выиграть подарочный сертификат на сумму 3000 рублей на покупку бытовой техники и электроники.
Первые 750 держателей карт, оплатившие в срок действия акции наибольшее количество покупок по технологии бесконтактных платежей PayPass, становятся победителями.
Делать покупки с картами MasterCard PayPass быстро и удобно: нужно всего лишь прикоснуться картой к терминалу c PayPass на кассе. Платежи на сумму до 1000 рублей проводятся без ввода ПИН-кода. Ознакомиться со списком торговых точек, оборудованных терминалами MasterCard PayPass, а также узнать более подробную информацию о технологии можно на сайте www.paypass.ru.
Условия акции здесь: http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/
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