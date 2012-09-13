Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут подтверждать операции при помощи одноразовых паролей.
В системе Raiffeisen CONNECT уже доступны два способа получения одноразовых паролей для подтверждения активных операций. Пароли можно получить по SMS или с помощью имеющейся у клиента платежной карты с чипом и кардридера (специализированного устройства, приобретаемого в отделении банка). Таким образом, процесс стал гораздо удобнее: если раньше клиенту было необходимо генерировать уникальные цифровые ключи для проведения транзакций, то сейчас достаточно получить код подтверждения на мобильный телефон или создать его с помощью кардридера.
Подробности по ссылке http://www.raiffeisen.ru/retail/dist/index.php?id43=22970
Комментарии 0