В новой совместной программе Райффайзенбанка и General Motors минимальный возраст заемщика снижен до 21 года, а минимальный стаж работы на последнем месте - до одного месяца.
(Ранее минимальный возраст заемщика при оформлении автокредита на новый автомобиль иностранной марки составлял 23 года, а минимальный стаж работы на последнем месте – 4 месяца).
Предложение действует на новые автомобили, приобретаемые у официальных дилеров General Motors. Процентная ставка в рублях - от 12,5% (со страхованием жизни и здоровья заемщика), а максимальная сумма кредита - 600 000 рублей.
Более подробная информация о программах автокредитования в Райффайзенбанке размещена на официальном сайте http://www.raiffeisen.ru/retail/carloans/
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