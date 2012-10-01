Представляем новый пакет услуг «Премиум Директ», который включает в себя до пяти дебетовых и трех кредитных премиальных карт с бесплатным обслуживанием, а также повышенное начисление процентов на остаток по текущему рублевому счёту.
К текущему рублевому счёту клиента, открывшего пакет услуг «Премиум Директ», предоставляется основная банковская карта Visa Platinum Premium Direct. Также возможно открытие банковских карт этой же категории к счетам в долларах США и евро, выпуск дополнительных карт для членов семьи и открытие кредитной карты к рублевому счёту.
Пользуясь этим пакетом, вы получаете премиальные банковские продукты и сервисы, поддержку удаленного персонального менеджера и выделенную телефонную линию для обращений по текущим вопросам и консультаций.
В рамках данного пакета услуг доступно оформление бесплатной страховки для всей семьи при выезде за рубеж, специальная программа «Консьерж Премиум», а также приветственный депозит «Добро пожаловать» с повышенной ставкой и другие специальные условия.
Премиальные карты Visa Platinum Premium Direct, входящие в состав пакета «Премиум Директ», предоставляют держателю ряд привилегий, в частности, повышенный дневной лимит на снятие наличных, бесплатную экстренную выдачу наличных при утрате карты за границей.
Акция! Оплачивая покупки картами Visa Platinum Premium Direct в течение двух месяцев после открытия карты, клиенты Райффайзенбанка имеют возможность выиграть туристический сертификат номиналом 50 000 рублей. Акция действует по картам, открытым с 1 октября по 30 ноября 2012 года.
Пакет услуг будет бесплатным для вас в одном из трех случаев:
1) траты по картам в рамках пакета составляют от 75 000 рублей в месяц;
2) траты по картам в рамках пакета составляют от 25 000 рублей в месяц и на вашем балансе есть сумма от 500 000 рублей;
3) на балансе есть сумма от 1 млн рублей.
Если вы не подходите под одно из этих условий, стоимость пакета составит 1500 рублей в месяц.
Подробная информация на сайте банка по ссылке http://www.raiffeisen.ru/retail/package/direct/
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