1. «Получите приз за любую покупку по карте!»
С 1 по 31 октября 2012 года совершите любую покупку по дебетовой карте Райффайзенбанка и получите 200 рублей обратно на счёт!
Для совершения покупки вам достаточно передать карту кассиру, проверить сумму на чеке и поставить свою подпись или ввести ПИН-код.
2. «Платите чаще — получайте призы!»
С 1 до 31 октября 2012 года совершите не менее 4 покупок на сумму от 200 рублей по дебетовой карте Райффайзенбанка и получите 500 рублей обратно на счёт вашей карты!
3. «Платите картой — получайте призы!»
С 1 по 31 октября 2012 года совершайте покупки по дебетовой карте Райффайзенбанка на общую сумму не менее 3 000 рублей и получите 10 % от потраченных средств обратно на счёт карты (не более 1 000 рублей).
4. «Покупайте больше для большей экономии!»
Теперь шопинг становится не только приятным, но и выгодным!
С 1 по 31 октября 2012 года совершайте больше покупок по дебетовой карте Райффайзенбанка и получите денежный приз обратно на счёт вашей карты!
Чем больше покупок вы совершаете, тем больше ваш денежный приз.
Кроме того, расплачиваясь картой Райффайзенбанка в магазинах — партнерах банка, вы получаете скидки по программе «Скидки для Вас!»
5. «Открой кредитную карту и получи приз за первую покупку!»
С 1 августа по 31 октября 2012 года откройте кредитную карту Райффайзенбанка и получите бонус — 200 рублей на счёт вашей карты! Для этого вам необходимо совершить первую покупку по кредитной карте непосредственно в день её получения, но не позднее 30 ноября 2012 года.
Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией по акциям на сайте банка по ссылке http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/#43=25200
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