Новая карта Visa Classic Unembossed по минимальной стоимости

Райффайзенбанк предлагает клиентам воспользоваться дебетовой картой Visa Classic Unembossed.



Годовое обслуживание по данной карте предоставляется по минимальной стоимости: 240 рублей / 8 USD по основной карте и 150 рублей / 5 USD по дополнительной карте в зависимости от валюты счета.



Пластиковую карту Visa Classic Unembossed могут открыть клиенты с 14 лет (карты иных категорий доступны только клиентам, достигшим совершеннолетия).



Карта оснащена чипом и поддерживает систему Verified by Visa (протокол 3D-Secure), что минимизирует вероятность ее несанкционированного использования при покупках в Интернете.



Открыть дебетовую карту Visa Classic Unembossed можно в любом отделении ЗАО «Райффайзенбанк» на территории России.

