Процентная ставка в рамках новой программы «Беззаботный кредит!» составляет от 9,9% годовых, первоначальный взнос – от 15% стоимости автомобиля.
Предложение распространяется на новые автомобили Opel и Chevrolet, приобретаемые у официальных дилеров.
Указанные ставки действительны при включении в кредит страховой премии по программе страхования жизни и здоровья заемщика. Возможность получения кредита на указанных условиях необходимо уточнить в дилерском центре General Motors.
Более подробная информация о программах автокредитования в Райффайзенбанке размещена на официальном сайте http://www.raiffeisen.ru/retail/carloans/
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