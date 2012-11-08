Мы предлагаем вам воспользоваться новой ипотечной программой Райффайзенбанка «Рассрочка». Первоначальный взнос в рамках новой программы составляет 30%, а минимальная процентная ставка в рублях – 10.25%. Программа разработана для покупки жилья только в строящихся объектах аккредитованных застройщиков.
Ставка 10.25% доступна для владельцев пакетов услуг «Золотой» или «Премиальный». Указанная ставка действует с учетом акции «Золотая осень», в рамках которой все ставки по ипотечным кредитам снижены на 0.5 п.п. Акция продлится до 30 ноября 2012.
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Райффайзенбанке можно ознакомиться по ссылке: http://www.raiffeisen.ru/retail/mortgageloans/
Информация об условиях открытия пакетов услуг размещена на официальном сайте ЗАО «Райффайзенбанк» http://www.raiffeisen.ru/retail/package/
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