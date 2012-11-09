В Райффайзенбанке стартует совместная акция с порталом онлайн-бронирования туристических услуг iGlobe.ru и платежной системой Visa.
Клиенты, оформившие кредитную карту Visa Travel Gold до 18 ноября 2012 года, могут получить 4000 бонусных миль Travel Miles в подарок. Для получения бонусных миль необходимо до 15 января 2013 года совершить покупки на общую сумму не менее 30 000 рублей.
Более подробно с условиями акции можно ознакомиться по ссылке http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/#43=25610
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