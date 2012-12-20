Отправляясь в отпуск за границу, не забудьте взять с собой Вашу карту Visa Райффайзенбанка. Чаще расплачивайтесь дебетовой или кредитной картой Visa за рубежом в период с 20 декабря 2012 года по 20 февраля 2013 года и выиграйте смартфон! Победителями станут первые 5 участников, совершившие наибольшее количество покупок на сумму от 300 рублей.
В акции принимают участие владельцы любой карты Visa Райффайзенбанка.
Вы еще не являетесь держателем карты Visa Райффайзенбанка? Спешите открыть кредитную или дебетовую карту и присоединиться к акции!
Подробную информацию об условиях акции и правилах ее проведения можно получить на сайте Visa http://www.visa.com.ru/promo/visa_xborder_2013/
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