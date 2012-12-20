Клиенты Райффайзенбанка теперь могут воспользоваться приложением для операционной системы Android (платформа для мобильных телефонов и планшетных компьютеров), которое позволит быстро и просто воспользоваться всеми информационными сервисами банка.
С помощью данного приложения клиенты смогут зайти в систему, получить выписки по счетам и картам, узнать остаток по счету, а также узнать о специальных кредитных предложениях и воспользоваться кредитным калькулятором. Кроме того, клиенты смогут просмотреть графики погашения по кредитам и информацию по открытым депозитам. Также благодаря этому приложению клиенты смогут найти ближайшее отделение и банкомат, узнать актуальные курсы валют.
Приложение доступно для бесплатного скачивания в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.raiffeisennews&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInJ1LnJhaWZmZWlzZW5uZXdzIl0
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