Новый пакет услуг «Базовый»

Райффайзенбанк предлагает своим клиентам оформить новый пакет услуг «Базовый». В рамках данного предложения клиенты могут бесплатно открыть к счету в рублях одну дебетовую карту классической категории: MasterCard Standard/MasterCard Standard Unembossed с технологией бесконтактных платежей MasterCard PayPass или же Visa Classic / Visa Classic Unembossed.



Комиссия за обслуживание пакета услуг «Базовый» не взимается с клиентов, чьи траты по картам составляют не менее 6 000 рублей ежемесячно.



Напомним, что в Райффайзенбанке существует ряд пакетных предложений (пакеты услуг «Премиальный», «Премиум Директ», «Золотой», «Оптимальный»), и критерии бесплатного обслуживания есть по каждому из них. Кроме того, для держателей пакетов услуг существуют специальные предложения по банковским продуктам и сервисам.



Оформить пакет услуг «Базовый» можно в любом отделении Райффайзенбанка на территории России.





