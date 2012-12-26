Друзья! Райффайзенбанк внедрил сервис денежных переводов с карты на карту Visa Money Transfer и MasterCard Money Send по всей банкоматной сети.
Теперь Вы сможете легко перевести деньги на любые карты Visa или MasterCard, выпущенные российскими банками. Для осуществления перевода достаточно знать только номер карты получателя.
Переводы осуществляются в рамках одной платежной системы. Минимальная сумма перевода составляет 1 500 рублей РФ, максимальная - 20 000 рублей. При переводе с дебетовых карт комиссия взимается в размере 1.5% от суммы перевода, а при переводе с кредитных карт - 2% от суммы перевода. При этом минимальная сумма комиссии составляет 100 рублей.
Более подробная информация об условиях переводов средств с помощью сервисов Visa Money Transfer и MasterCard Money Send - на http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/card_to_card/
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