Новая программа ипотечного кредитования с ГК «ЮИТ ДОМ»

ЗАО «Райффайзенбанк» и Группа Компаний «ЮИТ ДОМ» предлагают своим клиентам, приобретающим квартиры в строящихся домах ГК «ЮИТ ДОМ», воспользоваться специальной совместной ипотечной программой. Основным преимуществом программы является то, что ставка по кредиту не повышается на период строительства, а остается неизменной.



Ипотека выдается в рублях и долларах США, сроком от 1 года до 25 лет. Максимальный размер кредита зависит от валюты и достигает 85% от стоимости приобретаемого жилья. При этом минимальная процентная ставка составляет 11,25% годовых в рублях. Комиссии за выдачу ипотеки Райффайзенбанком не взимаются.



Совместная программа действует для строящихся в Москве и Санкт-Петербурге жилых объектов компаний, входящих в холдинг ГК «ЮИТ ДОМ».

