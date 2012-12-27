Друзья! В период праздничных дней в январе 2013 года отделения и филиалы банка будут работать в следущем режиме:
29 декабря 2012 года — подразделения банка работают по графику буднего дня;
30 декабря 2012 года — подразделения банка работают по графику субботы;
31 декабря 2012 года — выходной день;
5 января 2013 года — подразделения банка работают по графику субботы.
1, 2, 3, 4, 6, 7, и 8 января 2013 года — выходные дни.
Ознакомиться со списком подразделений, работающих 5 января 2013 года, а также с порядком проведения операций для отделений типа «А» и отделений типа «Б» можно на сайте банка http://www.raiffeisen.ru/retail/notice/index.php?id28=24380.
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