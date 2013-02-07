Друзья! Новая акция для держателей дебетовых карт Visa категорий Electron, Classic и Gold.
Клиенты, совершившие наибольшее число покупок по картам на сумму от 500 рублей с 1 февраля по 31 марта 2013 года, получат возможность выиграть денежный приз. Полмиллиона рублей получит клиент, который провел наибольшее число оплат по карте Visa Райффайзенбанка. Приз в размере 50 000 рублей получат следующие 15 по числу осуществленных покупок клиенты.
Для участия в акции необходимо подключить услугу SMS-уведомлений по карте Visa Райффайзенбанка и отправить SMS на короткий номер 7243 с текстом «VISA».
Условия акции здесь http://www.raiffeisen.ru/retail/ourcards/specialoffer/#43=26560
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