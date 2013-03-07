Дорогие друзья! Райффайзенбанк объявляет о старте конкурса видеороликов «Городские легенды»!
У каждого из нас жизнь в городе наполнена яркими эпизодами — захватывающими, веселыми, незабываемыми и волшебными.
Расскажите нам свою историю, свою городскую легенду, в которой есть вы и город! Берите камеры и отправляйтесь в путешествие по любимому городу!
Главное — это искренность, креативность и позитивность истории!
Победителей ждут призы:
1 место: Apple iPhone 5,
2 место: Apple iPad 4,
3 место: Apple iPod Touch,
Приз зрительских симпатий: Aplle iPod Nano.
Присылайте ваши конкурсные работы с 5 марта до 13 мая!
В конкурсе могут принимать участие молодые люди от 18 до 25 лет. Подробные условия конкурса видеороликов - по ссылке http://www.career-raiffeisen.ru/contests/video-contest-urban-legends-2/
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