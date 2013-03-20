Друзья, акция по картам Raiffeisen Travel Card - возможность получить 6 000 бонусных миль!Для участия в акции необходимо открыть кредитную или дебетовую карту Raiffeisen Travel Card с 20 марта по 30 апреля и совершить покупки по ней на сумму не менее 30 000 рублей в срок до 30 июня 2013 года. Держатели карт, выполнившие условия участия в акции, получат 6 000 бонусных миль.Если выберете классическую дебетовую Raiffeisen Travel Card (c 20 марта по 30 апреля), первый год обслуживания по карте будет для вас бесплатным.Raiffeisen Visa Travel Card — кобрендовый проект, созданный совместно с онлайн-порталом iGlobe.ru. Держатели могут накапливать бонусные мили Travel Miles, совершая покупки по карте. Наколенные мили обмениваются на различные туристические услуги, представленные на сайте iGlobe.ru — авиаперелеты, бронь отелей, аренду автомобилей и др.