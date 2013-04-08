Райффайзенбанк и Visa объявляют о начале акции для держателей дебетовых и кредитных карт категории Gold. Клиенты Райффайзенбанка получают возможность выиграть путешествие в Милан или денежный приз.
Для участия в акции необходимо открыть карту Visa Gold с 1 апреля по 30 июня 2013 года и совершить по ней операции на сумму не менее 15 000 рублей в указанный срок. Клиенты, выполнившие данные условия, участвуют в розыгрыше 10 поездок в Милан на двоих, а также 2 000 евро на покупки или 50 денежных призов в размере 1 000 евро.
Более подробные условия акции на http://www.raiffeisen.ru/retail/ourcards/specialoffer/
Комментарии 0