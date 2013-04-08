Cнижаем ставки по потребительским кредитам!

Райффайзенбанк снижает ставки по кредитам наличными до 14,9% годовых в рублях.



С 1 апреля по 31 мая зарплатные клиенты банка, сотрудники компаний-партнеров, а также клиенты с предварительно одобренным предложением могут оформить потребительский кредит по ставке 14,9% годовых в рублях. Для остальных клиентов ставка составит от 14,9 до 18,9%.



Ранее процентная ставка по потребительскому кредиту составляла от 20,5% до 23,5% годовых для клиентов «с улицы», 17,9% для сотрудников компаний-партнеров, 16,9% — для зарплатных клиентов Райффайзенбанка.

