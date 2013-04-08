Райффайзенбанк и Visa объявляют о начале акции «Деньги возвращаются!» для держателей кредитных карт. Клиенты Райффайзенбанка, открывшие кредитную карту Visa с 1 апреля 2013 года до 30 апреля 2013 года, могут получить приз — 5% от суммы покупок (но не более 2 000 рублей) обратно на карточный счет.
Чтобы принять участие в акции, достаточно расплачиваться кредитной картой Visa за повседневные покупки. Приз получат первые 1 000 клиентов, совершивших до 31 мая 2013 года наибольшее число покупок.
Более подробная информация об условиях акции на http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/#43=27160
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