Друзья, рады вам сообщить, что Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк объединили сети банкоматов по всей России. Теперь держатели карт Райффайзенбанка и ЮниКредит Банка могут снимать наличные и узнавать балансы по картам без дополнительных комиссий в банкоматах обеих кредитных организаций.
Учитывая недавнее объединений сетей также с Росбанком, держатели карт Райффайзенбанка могут снимать наличные более чем в 6 000 банкоматов по всей России по «домашним» тарифам (более 2 000 банкоматов у Райффайзенбанка, около 1 000 - у ЮниКредит Банка, около 3000 – у Росбанка).
Уточнить информацию о банкоматах можно на официальном сайте ЗАО «Райффайзенбанк» http://www.raiffeisen.ru/retail/branch_atm/
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