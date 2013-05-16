Друзья, Visa и Райффайзенбанк приглашают вас на «Ночь в музее» в Москве без оплаты и очередей!
Держатели карт Visa Gold, Visa Platunim и Visa Infinite получают привилегию доступа 18 мая в самые популярные арт-пространства Москвы. Причем в музеи, которые сохраняют плату за вход или экскурсии, вам открыт доступ на правах привилегированных гостей: все возможности становятся для вас совершенно бесплатными — в дополнение к проходу без очереди.
Список музеев и подробности акции - по ссылке http://www.museumnight.org/visa
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