Райффайзенбанк снижает ставки по овердрафтам для малого бизнеса

Райффайзенбанк снижает процентные ставки и меняет подход к ценообразованию по овердрафтам для малого бизнеса. По вновь выдаваемым овердрафтам применяются ставки, зафиксированные на весь срок действия договора овердрафта. Размер ставок снижен в среднем на 3-4% относительно ранее действовавших.



По беззалоговым продуктам «Овердрафт Стандарт» и «Овердрафт Старт» для клиентов малого бизнеса с годовой выручкой не более 40 миллионов рублей фиксированная ставка составит 14.9%. По овердрафтам для компаний с годовой выручкой от 40 до 320 миллионов рублей действуют фиксированные ставки – 11.9% (при отсутствии залога) и 11.5% (для обеспеченных овердрафтов).



Предприятиям малого бизнеса Райффайзенбанк предоставляет кредиты в форме овердрафта в размере до 50% от среднемесячного оборота по расчетному счету, при этом при расчете лимита кредитования могут быть использованы обороты по счетам в сторонних банках.

