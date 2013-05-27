Друзья, новая акция для клиентов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Откройте дебетовую карту Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА с 22 мая до 22 июня и получите 3 000 бонусных баллов. Кроме того, до 22 июля будут начисляться повышенные бонусные баллы за покупки – 20 баллов за каждые потраченные 100 рублей, вместо стандартных 10 баллов.
Вы можете использовать накопленные баллы, оплачивая покупки в точках продаж партнеров программы МАЛИНА или же заказывая вознаграждения из каталога программы на сайте http://www.malina.ru/.
Более подробная информация об акции размещена на официальном сайте ЗАО «Райффайзенбанк» http://www.raiffeisen.ru/retail/ourcards/specialoffer/#43=27440
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