Друзья, теперь в мобильном приложении для iPhone доступны активные операции.С помощью обновленной версии мобильного приложения вы можете оплачивать услуги, делать переводы между своими картами и счетами, узнавать расположение ближайших отделений и банкоматов. Кроме того, вам всегда доступны новости банка и курсы валют, а также информация о скидках и специальных предложениях программы привилегий «Скидки для Вас!».Обновленное приложение доступно для скачивания в магазине App StoreПредвосхищая ваш вопрос о приложении для Android, – оно в процессе. Как только будет готово – сразу сообщим.