Друзья, в Райффайзенбанке появилась новая опция – накопительный счет. По нему предусмотрено начисление процентов на всю сумму ежедневного остатка. Процентная ставка составляет от 2.5% до 3.5% годовых в рублях. Выплата процентов проходит ежемесячно.
Накопительный счет могут открыть держатели пакетов услуг Оптимальный, Золотой, Премиальный и Премиум Директ.
С накопительным счетом удобно создавать персональный портфель сбережений: часть свободных средств размещается на счете — деньги всегда под рукой, другая часть на депозитах — для долгосрочных целей.
Открыть накопительный счет можно через отделения или информационный центр.
Подробнее - по ссылке http://www.raiffeisen.ru/retail/termdeposits/savingaccount/
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