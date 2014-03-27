Новые возможности интернет-банка Raiffeisen Connect

Райффайзенбанк предлагает клиентам еще больше возможностей пользоваться банковскими услугами дистанционно.



Теперь все держатели пластиковых карт могут подключить себе интернет-банк R-Connect через любой банкомат Райффайзенбанка на всей территории России.



Клиенты, которые уже пользуются услугой R-Connect, имеют возможность восстановить доступ в интернет-банк. Кроме того, через банкоматы Райффайзенбанка можно подключить услугу sms-уведомлений по операциям по карте, а также изменить номер телефона, к которому подключена данная услуга.