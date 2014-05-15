Новые бесплатные сервисы предлагает своим клиентам Райффайзенбанк. В дополнение к услуге по подготовке документов для государственной регистрации банк с 12 мая предлагает начинающим предпринимателям бесплатные три месяца к облачным сервисам для ведения бизнеса. Платформа для предоставления услуг разработана облачным провайдером ActiveCloud by Softline.
После открытия расчетного счета в Райффайзенбанке клиентам выдается подарочная карта, с помощью которой они смогут активировать бесплатный период и в течение 3 месяцев использовать удобные и современные приложения:
— «Ассистент», для ведения бухгалтерского и налогового учета, формирования текущей отчетности, документального сопровождения бизнес-процессов и анализа результатов деятельности;
— «МойСклад», для эффективного управления торговлей и автоматизацией склада;
— «Мегаплан», для оптимизации процессов постановки и выполнения задач, эффективного управления продажами;
— «SiteBuilder» — создание сайта для бизнеса за несколько кликов, без знания навыков программирования.
Акция будет действовать до 1 января 2016 года.
Все предлагаемые сервисы и более подробная информация размещены на сайте http://cloud-raiffeisen.ru/main
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