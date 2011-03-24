Банк Москвы ввел новый кредитный продукт для физических лиц

Банк Москвы объявил о запуске нового розничного кредитного продукта — «Кредит наличными», пришедшего на смену семейству потребительских кредитов Банка Москвы, предлагавшихся ранее.



Особенностью новой кредитной программы Банка является ее доступность для широкого круга клиентов, которые могут оформить кредит без комиссий, без залога и поручительства с минимальным пакетом документов.



Кредиты предоставляются на сумму до 3 млн рублей сроком до 5 лет. При этом Банк изменил подход к определению процентной ставки по кредиту, теперь процентные ставки устанавливаются Банком индивидуально для каждого клиента в зависимости от уровня кредитоспособности и составляют от 12% годовых в рублях и от 9,5% годовых в долларах США или евро.



«Идя в ногу со временем, мы стараемся максимально приблизиться к нашим клиентам, предлагая новые, более гибкие и доступные кредитные программы — прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. — Новый подход позволит получить кредит на индивидуальных условиях, учитывающих все потребности наших клиентов. Теперь каждый клиент может «собрать» свой персональный кредит из широкого выбора опций и комплекта необходимых документов».