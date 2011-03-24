Банк Москвы — один из лидеров банковского рейтинга журнала «Forbes»

Журнал «Forbes» (№ 4, апрель, 2011 год) опубликовал обзор российского банковского рынка и рейтинг 100 ведущих кредитных организаций страны. По оценке «Forbes», Банк Москвы занимает 4-ую позицию в категории наиболее надежных банков России.



Данный рейтинг формируется ежегодно с 2006 года. Первая сотня крупнейших российских банков разбита на группы в зависимости от уровня рейтингов надежности, присвоенных международными агентствами Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s. Банки также оцениваются по размеру активов, капитала, депозитов частных лиц и кредитов населению.



В рамках обзора издание также ранжировало предложение крупнейших банков по розничным продуктам, в том числе кредитным картам и депозитам. Так, по мнению журнала «Forbes», срочный вклад Банка Москвы «Престиж плюс» признан лучшим в своей категории (вклады с возможностью внесения дополнительных взносов и частичного изъятия), кредитные карты Банка Москвы Visa Classic/MasterCard Standard вошли в топ-5 лучших предложений по рублевым кредитным картам.