Банк Москвы ввел новый ипотечный кредит «Комбинированная ставка»

Банк Москвы объявил о введении нового ипотечного кредита «Комбинированная ставка». Кредит предлагается в рамках пилотного проекта в отделениях Банка Москвы Московского региона, а также в Санкт-Петербургском, Красноярском и Новосибирском филиалах Банка.



Особенностью новой ипотечной программы Банка Москвы являются более низкие номинальные процентные ставки. При этом у заемщиков есть возможность выбора предпочтительного режима исчисления процентной ставки по кредиту — либо процентная ставка фиксируется на первые 1- 5 лет, а в дальнейшем пересматривается в зависимости от значений индикативов Mosprime, LiborUSD, LiborEUR, либо изначально процентная ставка привязана к индикативам Mosprime, LiborUSD, LiborEUR. Величина процентной ставки по кредиту пересматривается один раз в полгода или один раз в квартал по выбору заемщика.



«Новая программа кредитования дополняет стандартную программу ипотечного кредитования, тем самым, расширяя возможности для потенциальных заемщиков Банка, и предполагает покупку жилья на вторичном рынке, — прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока «Розничный бизнес» Банка Москвы. — Мы убеждены в том, что внедрение ипотечной программы с так называемой «плавающей ставкой» повысит конкурентоспособность наших предложений в области ипотечного кредитования».



Банк Москвы является одним из новаторов рынка ипотечного кредитования в России. Так, в 2007—2008 гг. Банк Москвы впервые на российском рынке модернизировал собственные ипотечные программы, реализуя маркетинговую акцию по отмене первоначального взноса по ипотеке, а также предложив рынку ипотеку в швейцарских франках и японских иенах.