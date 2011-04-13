Банк Москвы представил новый вклад «Счастливый сезон»

Банк Москвы ввел новый сезонный вклад «Счастливый сезон». Вклад можно открыть с 4 апреля по 31 мая 2011 года. Вклад открывается в рублях и долларах США, минимальная сумма вклада составляет 30 000 рублей или 1 000 долларов США. Срок размещения вклада — 400 дней.



Проценты по вкладу в размере 7,4% годовых в рублях и 4,5% годовых в долларах США причисляются к сумме вклада в конце срока его действия. В течение заключительного периода, равного 90 дням до истечения срока размещения вклада (от 311-го до 400-го дня включительно), начисляется повышенная процентная ставка в размере 10% годовых в рублях и 5,5% годовых в долларах США.



«Сезонные вклады Банка Москвы всегда особенно популярны среди наших клиентов, — прокомментировал Станислав Станек, Руководитель Блока „Розничный бизнес“ Банка Москвы. — Повышенная процентная ставка, действующая в течение заключительного периода действия вклада, станет приятным подарком для наших вкладчиков».