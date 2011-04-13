14 апреля – открытие интервала ПИФа «Серебряный бор – драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы

С 14 по 27 апреля 2011 года открыт очередной интервал ПИФа «Серебряный бор – драгоценные металлы» под управлением УК Банка Москвы.



По состоянию на 31 марта 2011 года стоимость пая фонда составила 1 538,71 рублей, стоимость чистых активов ПИФа выросла до 451,6 млн рублей.



За I квартал текущего года доходность ПИФа «Серебряный бор» в долларах США составила 4,7%, что значительно превышает доходность валютных депозитов в крупнейших банках.



Прирост стоимости пая (в рублях) на 31 марта 2011 года составил:

- за 6 месяцев: +12,65%,

- за 1 год: +37,78%,

- с даты формирования: +53,87%.



«В процессе второго этапа «количественного стимулирования» денежная база в США может вырасти еще на четверть, придав новый импульс процессу девальвации валюты ведущей страны и росту стоимости драгоценных металлов. При поддержке растущих инфляционных ожиданий в 1-ой половине 2011 года мировой курс доллара уже опустился до минимума с конца 2009 года, – говорит Владимир Веденеев, Директор Департамента управления активами УК Банка Москвы. – Как следствие, наблюдается повышение консенсус-прогноза по драгоценным металлам на год вперед: сейчас он составляет в золоте 1590 долларов США, серебре – 35,6 долларов США, платине – 1950 долларов США и палладии – 930 долларов США за унцию, таким образом, большинство драгметаллов по-прежнему считаются недооцененными».



На 31 марта 2011 года активы ПИФа «Серебряный бор – драгоценные металлы» включали:



Золото 37,26%

Серебро 22,13%

Платина 19,58%

Палладий 19,36%

Денежные средства 1,67%



Стоимость инвестиционного пая, по которой по итогам интервала будут произведены расчеты при выдаче и погашении паев ПИФа «Серебряный бор – драгоценные металлы», будет определена по состоянию на последний день интервала – 27 апреля 2011 года.



Купить, обменять и продать паи фонда можно в агентских пунктах по операциям с инвестиционными паями УК Банка Москвы, расположенных по всей России. Оплатить паи (при наличии ранее заведенной заявки на покупку) можно также через все банкоматы Банка Москвы. Оплата производится в рублях. Минимальная сумма 1000 рублей, максимальная – без ограничений.