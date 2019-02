Банк Москвы развивает расчеты в юанях

В связи с ростом интереса корпоративных клиентов к использованию юаней при расчетах по внешнеторговым контрактам с китайскими контрагентами Банк Москвы открыл еще один счет в китайских юанях – в Bank of Communications Co. Ltd (Шанхай, КНР).



Использование корреспондентского счета в юанях позволяет российским компаниям, имеющим экономические и торговые связи с Китаем, оперативно проводить взаиморасчеты с зарубежными партнерами и при этом свести к минимуму транзакционные издержки.



Оборот по уже действующему корреспондентскому счету Банка Москвы в Банке Китая (в России) составил около 30 млн юаней с момента открытия в апреле 2010 года, что делает Банк Москвы одним из лидеров среди российских банков по расчетам в этой валюте.